Valilikten Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi yangınına ilişkin açıklama

Valiliğin açıklamasında, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkması üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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