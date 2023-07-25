Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 9 yaşındaki çocuk öldü
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 22:05, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 22:07
Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K, yönetimindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil ile Ö.A, idaresindeki 44 EP 929 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerini itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.
Kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.