BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak

Son günlerde İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda anlamlı bir karar tasarısı onaylandı. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Fas tarafından hazırlanan ve dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, kişilere dinleri veya inançları nedeniyle yönelik her türlü şiddet eyleminin yanı sıra dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, işyerlerine, mülklerine, okullarına, kültür merkezlerine veya ibadet yerlerine yönelik uluslararası hukuku ihlal eden her türlü saldırı şiddetle kınandı.

Kararda ayrıca, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıların kınanması çağrısında bulunularak, saldırılar "dini nefret eylemleri" olarak nitelendirildi.