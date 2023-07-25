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Mardin'de polislere ateş açıldı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sırasında polislere silahlı saldırıda bulunuldu. Hiçbir polisin yara almadığı saldırıda 1 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 23:40, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 23:40
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Mardin'de polislere ateş açıldı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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