Ders verirken fenalaşan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burdur'da evinin bahçesinde Almanca özel ders verirken fenalaşan öğretmen, kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 07:33, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 12:18
Fevçi Çakmak Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki öğretmen Nuray Kocaoğlu, akşam saatlerinde evinin bahçesinde bir öğrencisine Almanca özel dersi verdiği sırada fenalaştı.
Öğrencisinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kocaoğlu, kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Almanca öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.