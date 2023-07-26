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Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi

İnternetteki fiyat kısıtlamasına takılmak istemeyenler yeniden açık oto pazarlarına yöneldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 08:33, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 08:43
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Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi

Bayilerde sıfır araç kuyruklarının uzaması, ikinci el otomobil fiyatlarını son 2 yıldır adeta uçurdu. Öyle ki, tarihte ilk kez, bir otomobilin ikinci el fiyatı sıfırının üzerine satılmaya başladı. Bu durum fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı bayilerin stok yaptığı belirlendi. Yüksek para cezaları kesildi. Vatandaşlar otomobili binmek için değil, yatırım için almaya başladı.

Kısacası otomobil piyasası altüst oldu. Hükümet tüm bu yaşananlara kayıtsız kalmadı. Birbiri ardına aldığı tedbirlerle piyasayı regüle etmeye çalıştı. Son olarak Ticaret Bakanlığı "İnternet ilanlarında bir otomobilin ikinci el fiyatı, sıfır satış fiyatını geçemez" kararını devreye aldı. Sarı sitede bu karara uymayan 20 bin ilan tespit edildi. 2 hafta içinde bu uygunsuz ilanların sayısı 3 bine kadar düştü.

KAAN ZENGİNLİ

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