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Cemal Enginyurt, İBB Başkan adaylığını ilan etti

CHP'de, Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu ile mücadeleye girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. Enginyurt, Sözcü TV'de "İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" dedi

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 08:37, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 09:04
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CHP listesinden Meclis'e giren isimlerden olan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yerel seçimler öncesi çok konuşulacak adaylık çıkışı geldi. CHP'den 'değişim' talebinde bulunan ve Genel Başkanı adayı olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde aday olmayacağı iddia edilirken, Enginyurt 'İstanbul için ben varım' dedi.

Kemal Bey verdikçe veren bir insan!

Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Enginyurt İBB Başkanlığı adaylığına hazır olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Enginyurt "Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" diye konuştu.

'İttifaksız kazanamayız' demek...

CHP ile İYİ Parti arasında ittifak belirsizliğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Dolayısıyla siz gönülleri kazanmışsanız sizin bir partiyle ittifaka ihtiyacınız yok. Yerel seçimlerde esas olan milletle ittifaktır. Genel seçimlerde partilere oy verilir, ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. İttifaksız kazanamayız sözü, yenilgiyi şimdiden kabul etmektir."

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