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Brent petrolün varili 82,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 09:43, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 10:01
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Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 82,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış öngörüsü ve faiz artışı beklentisi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 319 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 969 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlarda gerilemeye neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Piyasalar ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi baskılayarak petrol talebine zarar verebileceğine ilişkin endişeler sürüyor. Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler, fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri ile Çin'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşviklerin artırılacağı beklentisi fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasının ardından piyasalarda hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atacağı beklentisi oluşmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 83,04 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,75 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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