Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,95 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 17:25, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9160
|26,9170
|26,9520
|26,9530
|Avro
|29,6900
|29,6910
|29,8280
|29,8290
|Sterlin
|34,5400
|34,6530
|34,8830
|34,9960
|İsviçre Frangı
|31,0140
|31,1690
|31,2710
|31,4280
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8860
|26,9660
|26,9220
|27,0020
|Avro
|29,6500
|29,7300
|29,7880
|29,8680
|Sterlin
|34,4800
|34,6900
|34,8230
|35,0330