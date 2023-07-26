Ordu'da doktoru darp ettiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı

Hastanede görevli doktorlar yaşanan olayı protesto etmek için bir süre iş bıraktı.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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