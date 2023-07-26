İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi

Ankara'da ulaşım araçlarına gelen zammın ardından, Ankara Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklama ile ekmek zammı da kesinleşti. Bu kapsamda Ankara'da 200 gramlık ekmek 6 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. Ankara'da ekmek zammının ardından Ankara Halk Ekmek'ten de zam açıklaması geldi.

Ankara Halk Ekmek'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ''27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı.

İstanbul Halk Ekmek, ürünlerin yeni fiyatlarını açıkladı.. Buna göre paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

İstanbul'daki fırınlarda ise ekmek 6 ila 8 lira arasında satılırken, zam yapılması bekleniyor.

Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.