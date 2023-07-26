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CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kendisi hakkında verdiği partiden ihraç kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 16:23, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 16:27
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CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar listeyle kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü ve Türk milliyetçisi çizgisinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Sorosçulara, FETÖcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz."

CHP YDK'nin, parti genel merkezinde 1,5 saat süren toplantısında, Tanju Özcan'ın dosyasının da aralarında bulunduğu 3 dosya görüşüldü.

YDK Başkanlığından yapılan açıklamada Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında kesin çıkarma cezası verildiği belirtildi.

Tanju Özcan, CHP YDK'nin ihraç kararını yargıya taşıyacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

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