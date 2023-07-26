Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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