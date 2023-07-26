Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 14:43, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.