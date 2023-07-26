'Spa görünümlü masaj salonu' hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşinin masaj salonunda olduğunu iddia eden bir kadının, iş yeri önünde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine yaptığı incelemede, bu iş yerinin daha önce 5 kez mühürlendiğini belirledi.

Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde çekilen ve "Eşini masaj salonunda basan kadın" başlığıyla 24 Temmuz'da sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine konuyu ilişkin çalışma yaptı.

İş yerinin "spa" adı altına hizmet verdiği ve daha önce 5 kez mühürlendiğini belirleyen ekipler, söz konusu iş yerinin en son 13 Temmuz'da kapatıldığını tespit etti.

Görüntülerde faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılan iş yerini yeniden kontrol eden ekipler, mekanın kepenklerinin kapalı olduğunu belirledi.