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Nijer'de darbe girişimi: Halk darbeye karşı sokağa indi

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından yapılan darbe girişimini protesto etmek için halk sokaklara döküldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 21:37, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 21:53
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Nijer'de darbe girişimi: Halk darbeye karşı sokağa indi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijer'in başkenti Niamey'de halk, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmasını ve darbe girişimini kınamak için Ulusal Meclisin önünde toplandı.

Bazoum'un derhal serbest bırakılması için sloganlar atan ve Bazoum'un alıkonulduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen kalabalığa uyarı ateşi açıldı.

Kalabalık, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafından uzaklaştırılırken en az bir kişi yaralandı.

Nijer Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından da gösterilere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan darbeci grupla Bazoum arasında müzakerelerin sürdüğü, eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun da arabuluculuk yaptığı öğrenildi.

Darbe girişiminin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu kesinleşirken, uzlaşı sağlanmazsa ordunun, Tchiani önderliğinde hareket eden gruba saldırabileceği iddia ediliyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdinde darbe hükümetlerinde arabuluculuk görevi üstlenen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un da Niamey'e gittiği kaydedildi.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja'ya karşı yapıldı.

Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum, henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Rus güvenlik şirketi Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

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