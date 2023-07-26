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İstanbul'da sıcaklık 43 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 16:13
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İstanbul'da sıcaklık 43 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43,4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41,7 derece, Eyüpsultan'da 40,4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Vatandaşlar sahillere akın etti

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti. Ersoy Adıgüzel, "Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Eşimle geldim. Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor. Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum" dedi.

"Aşırı sıcak, klimalar yetmiyor evde"

Gökhan Artukoğlu ise "Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde. Biz de ağabeyimiz ile beraber geldik oturuyoruz denize karşı. Sohbet muhabbet bu şekilde geçiyor günümüz. Ağaç altı yeterince serin bize yetiyor yani. Çayımızı da aldık gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Cemile Bulgan, "Evde sıcakta bunaldık, sıkıldık. Hani havalar sıcak biraz sahilde yürüyüş yapalım çocuklarla iyi gelir, öyle sahile geldik" şeklinde konuştu.

"Sıcaklıklar nedeniyle biz de kendimizi ormana attık"

Çekmeköy'de park ve bahçeler boş kaldı. Gölgede vakit geçiren Mustafa Divrik, "Sıcaklıklar nedeniyle biz de kendimizi ormana attık. Burası evden biraz daha serin. Sıcaklıktan korunmak için kendimizi böyle parklara atıyoruz. Buralar da boş şu an sıcaklık nedeniyle kimse dışarı çıkamıyor. En sıcak gün de bugün. Şapkamızı ve gözlüğümüzü alıp çıktık dışarı" dedi.

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