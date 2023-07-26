Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacer ile Döndü Günalan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra Ramazan, Hacer ve Döndü Günalan ile Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı.

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