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Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "6284 sayılı kanun değiştirilmesi, kaldırılması söz konusu mu?" sorusuna 'Tabii ki söz konusu değil. Benim bu konuda düşünmem açık ve net. Meselede bir mağdur varsa onun yanındayız. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 16:55, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 17:16
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Ankara'da medya temsilcileri ile buluşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen ve hayata geçirilecek projelere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

6284 sayılı kanun değiştirilmesi, kaldırılması söz konusu mu? Mağdurun beyanı esastır meselesinin aile birliğini bozduğu iddiaları da var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Tabii ki söz konusu değil. Benim bu konuda düşünmem açık ve net. Meselede bir mağdur varsa onun yanındayız. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız.

Mağdur bir kadınsa onun yanındayız. Mağdur bir çocuksa onun yanındayız. Mağdur bir erkekse onun da yanındayız. Mesele öncelikle şiddet gören kişiyi tabii ki de anında koruma altına almak, anında güvence altına almak. Mağdur kimse onun yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum.

Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ancak bu tartışmanın 6284 sayılı kanunundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Aileyi güçlendirmek şart evet. Bunun için farklı mecralarda çalışıyoruz ve bunları toplumla paylaşıyoruz.

Ancak diğer yandan böyle bir tartışma söz konusu olamaz. 6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz.

Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.

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