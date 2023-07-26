Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 19:22, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 21:28
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Gül, Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesinde Beykoz'daki orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.
Davut Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir." bilgisini paylaştı.