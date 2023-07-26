Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Davut Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir." bilgisini paylaştı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Gül, Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesinde Beykoz'daki orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

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