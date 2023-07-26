Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir okulda ehliyet sınavına girecek bir adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 18:28, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 18:36
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.
Polis, şüpheli S.S'nin üzerinde yaptığı aramada kopya düzeneği olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.