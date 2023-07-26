Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.

Polis, şüpheli S.S'nin üzerinde yaptığı aramada kopya düzeneği olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.