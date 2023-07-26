LGBT'li paylaşım Cem Adrian konserini iptal ettirdi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada "6 Ağustos'ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız maddi anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir." dedi.

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