Zamları eleştirdiği açıklamaları ile gündem olan AK Parti'li Meclis üyesi istifa etti
AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, görevinden istifa etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 19:01, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 19:49
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.
Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarda istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinden affının istendiği bildirildi.
Gelişmeler üzerine Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.