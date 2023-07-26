Kuduz şüphesiyle ölen mimarın ailesi soruşturmaya müdahil olacak

Valilikten açıklama: Beykoz'da iki farklı noktada yangın çıktı
Valilikten açıklama: Beykoz'da iki farklı noktada yangın çıktı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Hepatit A aşısı sorunu yok: Türkiye'de 3 merkez
Hepatit A aşısı sorunu yok: Türkiye'de 3 merkez
Ders verirken fenalaşan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Ders verirken fenalaşan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kozanlılar geceyi çadırda geçirdi
Kozanlılar geceyi çadırda geçirdi
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuduz şüphesiyle ölen mimarın ailesi soruşturmaya müdahil olacak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray'ın ailesi, soruşturmaya müdahil olmak için talepte bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 19:10, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 19:10
Yazdır
Kuduz şüphesiyle ölen mimarın ailesi soruşturmaya müdahil olacak

Bir süre önce kuduz şüphesiyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray'ın ailesi, avukatları aracılığıyla soruşturmaya müdahil olmak için savcılığa başvurdu.

Seray'ın ağabeyi Eyyüp Seray, AA muhabirine, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Olaya ilişkin cumhuriyet başsavcılığınca soruşturmanın yürütüldüğünü, ilgili kurumlardan bilgiler alınarak detaylı soruşturma yapıldığını anlatan Seray, şöyle konuştu:

"Er ya da geç her şey açığa çıkacak, olan ihmalkarlıklar ortaya çıkacak, devletimiz, savcılarımız gerekeni yapacaktır, inancımız tamdır. Aile avukatımız Eyüp Sabri bey olayı takip ediyor. Olayın öyküsünü olduğu gibi kendisine anlattık, o da gerekli yerlerde soruşturma başlattı. Suç duyurusunda bulunmadan önce kendi acımızı yaşarken Gaziantep'teki doktorlar bunun adli bir vaka olduğunu, savcılığa bildirilmesi gerektiğini, gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini bilgisini bize vermişlerdi. Biz geldiğimizde soruşturma başlamıştı. Biz de aile avukatımızla görüştük ve bu şekilde soruşturmaya dahil olduk. Kaymakamlığımız da muhakkak ki gerekli soruşturmayı yapacaktır buna inanıyoruz."

Köpeği tarafından 12 Haziran Pazartesi günü ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamıştı. Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber