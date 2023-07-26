Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara defnedildi

Cinkara'nın (25) naaşı, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Ali, annesi Döndü, asker olan kardeşi İbrahim ile ağabeyi Okan Cinkara'nın yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Cinkara'nın naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.