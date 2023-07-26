Ağrı'da 4 gündür kayıp uzman çavuş ölü bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür haber alınamayan uzman çavuş arazide ölü olarak bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 21:16, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 23:29
İlçede 4 gündür kayıp olan uzman çavuş E. Terzi (27) için jandarma ekiplerince arama yapıldı.
Çalışma sonucu Terzi, Patnos Barajı yakınlarında bir tarlada ölü bulundu.
Terzi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.