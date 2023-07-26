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Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli

Çocuklar için içerik üreten 'Dila Kent' isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 23:18, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 23:37
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Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" adlı Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

"Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulunmuştu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kişisel gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyen söz konusu görüntülerle ilgili harekete geçti.

Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuberla ilgili, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi.

Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı mahkemeden. Bu tür içerikleri yakından izlediğimizi bilmenizi istiyorum. Mecrayı kapatamıyoruz; ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde aynı hızla takip ediyoruz.

Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz. Hukuk birimimiz, sosyal medya birimimiz, basın müşavirliğimiz çok hızlı hareket edip, gerekli mecralardan engellenmesini kıymetli buluyoruz " ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL RİSKE KARŞI EBEVEYN REHBERİ OLUŞTURDUK"

Soruları da yanıtlayan Göktaş, dijital mecralardaki çocuk istismarı ve şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin, Bakanlık bünyesinde dijital ortamları tarayan bir birim olduğunu belirtti. Göktaş, "Öncelikle davranışsal bağımlılığın önlenmesi kapsamında farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme yapılmalı. Bu doğrultuda materyaller oluşturma, eğitimler düzenleme bağımlılık karşısında çocuk, birey ve aile ilişkileri güçlendirici faaliyetler yürütüyoruz halihazırda.

Çocukların dijital risklerden korunması kapsamında özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere eğitim verilmesini sağlıyoruz. Dijital medyanın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çocukların dijital risklerden korunması konusunda ebeveyn rehberi oluşturarak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımladık. Ama bunu nasıl daha fazla kitlelere ulaştırabiliriz, ilçelere, illere ve farklı yerlere nasıl daha fazla yaygınlaştırabiliriz onu da çalışacağız. 2023 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 20 bin veli, 14 binden fazla personele de dijital risklerden korunma eğitimi verilmiştir" dedi.

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