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Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü iddia edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun kokudan şüphelenen ekiplerin incelemesinde, kuyuda hidrojen siyanür tespit edildi. Olay yerinde bulunan 41 kişi gözetim altına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 17:01, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 17:05
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Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında

Bilecik'te kuyuya düşen iki kişiden biri yaşamını yitirdi. Yoğun kokudan şüphelenen ekiplerin incelemesi üzerine kuyuda hidrojen siyanür tespit edilince 41 kişi gözetim altına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi.

Bölgeye gelip gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı.

İlk incelemede, siyanür nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Kalkandere'nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Öte yandan Abdullah Alkan'ı kurtarmak isteyen bir kişide görülen semptomlar üzerine olay yerinde bulunan AFAD, itfaiye ve sağlık personelin de aralarında olduğu 40 kişi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

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