İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 07:19, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 07:30
Alınan bilgiye göre, Yeni Foça yolunda bulunan bir fabrikada çalışan Utku Karabaş (29) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.