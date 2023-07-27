İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Foça yolunda bulunan bir fabrikada çalışan Utku Karabaş (29) elektrik akımına kapıldı.

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