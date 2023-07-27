Depremden kaçanlar riskin az olduğu bölgelere yöneldi! Konutta talep villalara kaydı

İstanbul'da deprem riskinin az olduğu bölgelerde villa talebinin arttığını açıklayan Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "İstanbul'da deprem riskinin az olduğu bölgelere ilgi fazla.

En çok Başakşehir bölgesinde villa talebi arttı. Bahçeşehir, Altınşehir'e de ilgi fazla. Deprem riskinin az olduğu bölgelerde yüksek katlara nazaran yatay mimariye talep daha çok. Villalar satılıyor, talep var. Çünkü depremin etkisi halen gitmedi. Villa talebi daha da artacak" açıklamasında bulundu.

Seçim sonrası gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri, faizlerin etkisini, yerli ve yabancıların konut talebini ve yatırım hedeflerini konuştuğumuz Abdülkadir Akkuş, seçim sonrasında yerli ve yabancı yatırımcının konut ve arsa talebinde artış görüldüğünü söyledi. Seçim sonrasında yabancı konut alıcılarının ilgisiyle satış ofislerinin hareketlendiğine işaret eden Akkuş, "Seçim öncesinde yabancı beklemeye geçmişti. Şimdi hareketlilik var.

Hem yerli, hem yabancıda. Seçim öncesi satış ofislerinde günde 1-2 kişi gelirken, şimdi günde 15-20 kişi gelmeye başladı. 400 bin dolar konut yatırımıyla vatandaşlık için gelen yabancılarda, Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Rusya'dan gelen konut alıcıları var" diye konuştu.

Türkiye'de yılda ortalama 1.2 milyon konut satıldığına işaret eden Akkuş, "500 bini yeni üretilen, 700 bini ikinci elden geliyor. Bu 500 bin içinde yüzde 10, yani 50 bini yabancıya satılıyor. Bu yılda benim tahminim 50-60 bin yabancıya satış olur" diye konuştu.

Bütçelere yedek akçe koymalıyız

Konut sektöründe şu anda yaşanan en önemli sıkıntının finansman olduğuna işaret eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankaların faiz oranları çok yüksek, o nedenle düşmesi lazım. Biz, anlaşma yaptığımız bankalarla belli bir katkı payı vererek faizi belli bir oranda aşağıya çekiyor ancak bu da yeterli değil.

Finansman kaynağına erişim zorlaştı. Bir konut projesinin inşası için belli bir bütçesi var, artık o bütçe yetmiyor o projeye. Oranlar yükseldi, yüzde 3-3,5 bandında. Erişim zorlaştı. Sadece konut değil, kimya, tekstil, enerji gibi sektörlerde de krediye erişim zor" diye konuştu.

Maliyet artışları nedeniyle son dönemde ufak dairelere talebin arttığına işaret eden Akkuş, şunları söyledi: "Oturum amaçlı yeni evli çiftler, 2 artı 1, 1 artı 1 gibi ufak daireleri tercih ediyorlar. Çünkü giderleri de az. Doğalgaz, su, elektrik, aidat gibi maliyetler. Çünkü 100 metrekarenin gideriyle, 50 metrekarenin gideri aynı değil.

Bu nedenle ufak dairelere talep daha da artacak." İstanbul'da konut fiyatlarının çok arttığına işaret eden Akkuş, "Yakın lokasyonlara hızlı tren olursa, insanlar farklı yerlere yönelebilir. Mesela, İstanbul'da 10 milyona ev alacağına, Çanakkale'de 3 milyona daire alıp, hızlı trenle gidip gelebilir" önerisinde bulundu.

4 milyarlık yatırımla 4 konut projesi yolda

BOSS4 İnşaat olarak biri villa olmak üzere 4 yeni konut projesine başlayacaklarını açıklayan Abdülkadir Akkuş, yeni projelerin detaylarını şöyle açıkladı: "Bahçeşehir'de yeni projeye başlayacağız. Maltepe'de olacak. Zeytinburnu'nda ve Kumburgaz'da olacak. Yani 4 projeye başlayacağız. Zeytinburnu ve Maltepe'deki kentsel dönüşüm. O nedenle 2 yılı bulur, çünkü kat maliklerinin boşaltması lazım.

Ancak Bahşeçeşir ve Kumburgaz'da hızlı aksiyon alacağız. Maltepe 600, Zeytinburnu 600, Kumburgaz 48 villa, Bahçeşehir'de 4 etaptan oluşacak. Her bir etap 650 dairelik. Bahçeşehir için sözleşmelerimizi imzaladık. Şu anda diğerleri de sözleşme aşamasında. Bu yıl hazırlıkları yaparız, 2024 Ocak ayında başlar. Böylelikle, Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da inşa edilecek 4 projenin yatırım tutarı 4 milyar lira olacak.

Hamide HANGÜL