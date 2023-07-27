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Brent petrolün varili 83,09 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,09 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 09:49, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 09:36
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Brent petrolün varili 83,09 dolar

Dün 83,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dolardaki değer kaybı, ABD stoklarındaki düşüş ve küresel arz endişeleri etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksindeki değer kaybı, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş de fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil, benzin stoklarının 800 bin varil azaldığını açıkladı. Stoklardaki düşüş, ülkede talebin zayıf da olsa devam ettiği algısını güçlendirdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri de fiyatlardaki artışa katkı sağlayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin, verilere bağlı kalacaklarını vurgulaması, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktı.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı para politikası kararına odaklanırken, ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,60 ile 84,37 dolar aralığının direnç, 82,83 ile 82,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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