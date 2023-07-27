Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kazanarak günü 6.856,11 puandan tamamlayarak rekor seviyeden tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 18:15, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 18:19
Yazdır
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 145 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,54 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmasının ardından pozitif seyrediyor.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek beklentileri aşarken haftalık işsizlik başvuruları ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi

Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 24'e çıktı.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber