Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,94 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 17:27, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9520
|26,9530
|26,9420
|26,9430
|Avro
|29,8280
|29,8290
|29,6600
|29,6610
|Sterlin
|34,8830
|34,9960
|34,6050
|34,7180
|İsviçre Frangı
|31,2710
|31,4280
|31,0680
|31,2230
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9220
|27,0020
|26,9120
|26,9920
|Avro
|29,7880
|29,8680
|29,6200
|29,7000
|Sterlin
|34,8230
|35,0330
|34,5450
|34,7550