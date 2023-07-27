Bakan Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 10:40, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 10:41
Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.