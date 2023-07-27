Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde pek çok depremzede vatandaşın adres bildirimleri nedeniyle oy kullanamadığına işaret edildi. Bu çerçevede ilgili mevzuat ve takvime değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalli idareler seçimlerinde adres değişikliği yapmış vatandaşlarımızın bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini 1 Ekim 2023'e kadar yapmaları gerekmektedir. Son günlerde yaşanacak sıkışıklığı da düşünerek, bu bildirimleri son güne bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Seçimde bütün vatandaşlarımızın oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilgili bütün kurumları görevlerini zamanında ve doğru yapmaya, adres kayıtları ve değişikliğe uğrayan seçim mevzuatı nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların takipçisi olmaya davet ediyoruz."

Açıklamada, İYİ Parti'nin YSK'den ilgili tarih sonrası oluşacak seçmen listesini temin edeceği ve bu süreden sonra kanuna aykırı bir düzeltme yapılması halinde gerekli itirazları derhal yapacağı ifade edildi.