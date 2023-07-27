500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt

TL'nin dolar karşısında kıymet kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir izahat yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Daha yüksek banknot üstünde şu anda çalışmıyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.