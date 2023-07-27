Çatıda çıplak güneşlenen kişi apartman sahibi çıktı

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y'ye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.

Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

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