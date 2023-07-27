Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan "değişim" tartışmaları üzerine "İktidar İçin Değişim" adıyla bir internet sitesi kurduklarını açıklamıştı.

İmamoğlu bu sitenin 1 milyon kez ziyaret edildiğini, 100 bin de görüş paylaşıldığını açıkladı.

"Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." diyen Ekrem İmamoğlu, "Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.