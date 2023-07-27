Ümraniye'de yolcudan fazla ücret isteyen taksiciye ceza

Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması" maddesinden 4 bin 64 lira idari para cezası uyguladı.

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