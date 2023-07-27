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İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 15:49, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 15:53
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İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67 zam yapıldı

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 400'den 630 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 400'den 630 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 15'ten 25 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 20'den 30 liraya, otomobillerde 40'dan 60 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 50'den 80 liraya, kamyon ve otobüsler için 75'ten 120 liraya, iş makineleri için ise 100'den 150 liraya yükseltilmesine karar verildi.

UKOME toplantısında minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı ise kabul edildi.

İBB'nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi de reddedildi.

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