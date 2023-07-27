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Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte dilenciliği tamamen ortandan kaldıracaklarını, bu anlamda da sıfır tolerans göstereceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 16:19, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 16:21
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Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Fatih'te bulunan Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı.

Vali Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gül, konuşmasında, İstanbul'da 2023 yılı 1. dönem toplantısının yapıldığı nisan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 70 bin yolcu kapasiteli Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışının yapıldığını söyledi.

Toplam yatırım değeri 65 milyar lirayı bulan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açılışının da gerçekleştirildiğini anımsatan Gül, 750 milyon lira harcanarak yapımı tamamlanan Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi ile İstanbul Modern Binası'nın açıldığını dile getirdi.

Vali Gül, 2023 yılının 2. döneminde ise İstanbul'da finansman kaynağı, genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) bütçelerine dayanan 1329 projenin uygulandığını, bunların toplam tutarının 711 milyar lira civarında olduğunu bildirdi.

Bu yılın 2. döneminde 68 projenin tamamlandığını aktaran Gül proje çalışmaları incelendiğinde 2023 yılının ilk 6 ayında yürütülen 1278 projenin toplam tutarının 361 milyar dolar olduğunu anlattı.

Gül, 2024 yılında öngörülen yatırım tutarının ise yaklaşık 10 milyar lira olarak belirlendiğini aktararak, devam eden yatırımların hedeflenen sürelerde tamamlanması, kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılması, sorunların ve darboğazların çözüme kavuşturulması için gerekli özverinin gösterilmesini istedi.

- "İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız"

Kaymakamların ve belediye başkanlarından sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini isteyen Gül şunları kaydetti:

"Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz. Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız. Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir. Başta ben olmak üzere."

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