O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir

Kış aylarında yetersiz yağış alan Tekirdağ'da yaz aylarında da yüksek sıcaklığın etkili olması sonucu su sıkıntısı baş göstermeye başladı. Şehirdeki yer altı sularının yanı sıra barajlarda adeta kuruma noktasına geldi. Şehirdeki Naip Barajı 2021 yılında yüzde 54, 2022'de yüzde 45, 2023 yılında ise yüzde 19'lara geriledi. Türkmenli Barajı ise 2021 yılında yüzde 42, 2022'de yüzde 28, 2023'te ise yüzde 8, Şarköy Barajı 2021 yılında yüzde 95, 2022 yılında yüzde 74, 2023 yılında ise yüzde 56'lara kadar geriledi. Genel olarak bakıldığında her yıl barajlar hızla kuruma noktasına doğru gidiyor. TESKİ Genel Müdürü özellikle Saray ve Süleymanpaşa ilçelerine dikkat çekerek bu iki ilçede büyük sıkıntılar olduğunu belirtti. Toprak bu iki ilçe ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlardan bahçe sulaması, araba, halı yıkama gibi süreçlere son vermesini, suyu sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istedi.

"Ne nüfusa ne de sanayiye su bulabileceğiz"

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak yaptığı açıklamada, "1 milyon 142 bin nüfusa su sağlayan bir idare olarak kışın ve bahar dönemlerinde ilimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamasına rağmen bulunduğumuz şu yaz aylarında tamamen sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak, tabii kırsal çeşmelerin kuruması, kaynakların kuruması yağışın olmamasıyla beraber bazı tarımsal alanları ve bahçe sulamaları şebeke suyundan yapılmaya başlandı. Dolayısıyla yerleşim alanlarının alt kotlarında vatandaşlarımız bahçe sulama ya da tarımsal sulama yapabilirken üst kısım kotlarda kalan vatandaşlarımız susuzluk yaşamakta. Bu nedenle değişik dönemlerde vatandaşlarımıza sosyal medya duyuları yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızda duyarlılık ve hassasiyet istiyoruz. Üst kotlarda yaşayan vatandaşlarımızda su sıkıntısı yaşamasın ve hizmet alabilsinler. Dönem tasarruf dönemidir bahçe ve tarla sulama dönemi değildir. İleriki süreçlerde hayvanlarımız ve insanlarımız su bulamayacak duruma gelecekler. Bunu şimdiden korumak lazım barajları az kullanmak lazım. Yer altı sularınız az çekmek lazım. Üst yöneticilere karar alıcılara da seslenmek istiyorum. Sanayinin bu kadar gelmesi ve yer altı kaynaklarının buna yetmesi mümkün değil. Dolayısıyla ne nüfusa ne de sanayiye su bulabileceğiz" dedi.

"Su kesintisine gitmek zorunda kalabiliriz"

Toprak açıklamasının devamında, "Sahil alanlardaki vatandaşlarımız havuzlarını şebeke suyundan doldurmaktadır. Bu konuda da hassasiyet bekliyoruz. Havuzlarını şebeke suyundan doldurmasınlar. Farkı kaynaklardan su temin etme yoluna gitsinler. Bunlar gerçekten oradaki şebeke rezervini oldukça olumsuz etkiliyor. Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde su rezervlerimiz uç noktalarda gitmekte. Vatandaşlarımız zaten bunu hissediyorlar ve bizi 185 çağrı merkezinden sürekli arıyorlar. Ağustos 15'ine kadar bu süreci atlatabilirsek su kesimi yapmadan süreci atlatabiliriz diye düşünüyorum. Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimizde çok sıkıntıya girersek gece saatlerinde ya da mahalle bazlı su kesintisine gitmek zorunda kalabiliriz. Neden Saray, çünkü Saray ilçemizde Güneşkaya diye su kaynağımız var. Yer altından gelen doğal bir kaynak. Bu kaynaktan biz normal dönemde yaklaşık 80-90 litre bölü saniye su alabiliyorken bir önceki gün ölçtüğümüzde ise kaynağın su rezervinin 50 bölü litre saniyeye düştüğünü gördük. Farklı kuyulardan, kaynaklardan su temin ederek farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ama ucu ucuna gidiyor. Özellikle Saray'daki vatandaşlarımızdan bahçe sulaması, araba, halı yıkama gibi süreçlere son vermesini ve sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istiyoruz. Bu şartlarda bu yazıda atlatabiliriz. Önümüzde yaz ayları için Süleymanpaşa ve Saray ilçesi için yeni su kaynakları yatırımları yapmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir maliyet" dedi.

Diğer illerdeki su kanalizasyon idaresi müdürlükleri ile irtibat halinde olduklarını da ifade eden Toprak, "Her ne kadar Tekirdağ'da ülkenin en yüksek maliyetli suyunu içiyor içiyoruz demiş olsak bile Tekirdağ'da suyun maliyeti oldukça yüksek. Bugünden itibaren biz de suyun maliyeti 30 lira iken biz 21 lira 50 kuruşa suyu veriyoruz. Bu şartlarda gelecek yıllarda yatırım yapma şansımız da oldukça azalıyor. Bu konuda meclisimizden, genel kurulumuzdan ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bir hizmet varsa o hizmetin bir de maliyeti vardır" diye konuştu.

Barajlar kuruyor

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, "İçinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle yoğun bir su tüketimi yaşanmakta. Bu da tabii su kıtlığına doğru sebebiyet vermektedir. Kuraklık risklerini artırmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda da önemli bir azalmaya sebebiyet vermektedir. Son 10 yıllık sürece bakacak olursak, Tekirdağ nüfusu ülke genelinde sürekli artış oranında 2. sırada, yüzde 2,5'in üzerinde bir şekilde. Hatta Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı gibi ilçelerimizde nüfus artış oranları yıllık olarak yüzde 5'lerin altına düşmemektedir. Tabii bu bölgelerde su yetiştirilmesi, su arzı anlamında önemli sıkıntılar bizi beklemekte. 2018 yılından bu yana sürekli azalma eğilimindedir. Örneğin 2021 yılında doluluk oranı yüzde 56 iken 2022'de yüzde 45, 2023 yılında ise yüzde 19. Bu 2024 yılında aynı şekilde devam ettiğinde kuraklık, seviyeler çok daha aşağılara belki de kullanılamaz duruma gelecek. Sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesi Marmaraereğlisi bölgesi, Türkmenli Barajımız var, orada da su rezervleri oldukça azalmış durumda. Türkmenli Barajı'nda örneğin 2022 yılında yüzde 28'lerde iken, şu an yüzde 8'lere düşmüş durumda. Buralarda da yine ağırlıklı bir şekilde kuyulara yön vermek zorunda kaldık. Yeni kuyular açma çabası içerisindeyiz. 15-20 yıl öncesinde 70-80 metre aşağılarda su alabiliyorken, 120-130 metre kuyular açarken, şu anda biz 400 metrelik kuyular açıyoruz bölgede ve su miktarları da 180 metre aşağılardan su almaya başladık. Bu her geçen yıl 2 metre aşağıya kaymakta. Su rezervleri aşağıya inmekle birlikte aynı zamanda bu kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor ve dolayısıyla da arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor" diyerek konuşmasını noktaladı.