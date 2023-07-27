Kamyonetin tırla çarpışması sonucu 5 aylık bebek hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

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