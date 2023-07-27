Kamyonetin tırla çarpışması sonucu 5 aylık bebek hayatını kaybetti
Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 18:32, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 18:32
İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.