Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı: Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldı
Kütahya'da anız yangını yakındaki fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı. Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 19:27, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 19:29
Kütahya'da anız yangını yakındaki fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Anız nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, yakındaki porselen firmasına ait depo ve satış mağazasına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Çıkan yangın Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.