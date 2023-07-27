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İstanbul'da su tüketiminde rekor: İSKİ'den tasarruf çağrısı

İSKİ, dün şehre verilen 3 milyon 568 bin 56 metreküp su miktarıyla yeni bir rekorun kırıldığını açıklayarak, abonelerine tasarruf çağrısı yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 20:57, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 21:02
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İstanbul'da su tüketiminde rekor: İSKİ'den tasarruf çağrısı

İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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