Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerin mevcut prim borçlarını, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık'a kadar erteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 21:06, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 21:06
Yazdır
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Temmuz'da sona erecek mücbir sebep halinin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerdeki işverenlerin prim borçlarıyla bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin alınan karar paylaşıldı.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalıların 6 Şubat-30 Kasım 2023 tarihleri arasında vermekle yükümlü oldukları bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) teslim süresi 15 Aralık'a (bu tarih dahil) uzatıldı.

Söz konusu evraklar, bu süre içerisinde teslim edilmesi durumunda yasal süre içinde verilmiş sayılacak.

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarıyla 2023'ün ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık'a kadar ertelenecek.

Ödeme vadesi geçmiş borçlar yasal süre içinde ödenmiş sayılacak

Yeniden yapılandırılan, tecil ve taksitlendirilen ödeme vadesi geçmiş borçlar için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat-30 Kasım 2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerinin ödeme süresi de 29 Aralık'a uzatıldı. Bu sürede ödenen taksitler, yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6 Şubat-29 Aralık 2023 olanlar için de son ödeme tarihi 29 Aralık 2023 olarak dikkate alınacak.

Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 1 Şubat-29 Aralık 2023 olanların kontrol muayene tarihleri 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Gecikme zammı uygulanmayacak

Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30 Kasım'a kadar tahakkuk edecek olan alacakların da son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık'a ertelenecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6 Şubat itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dışında işyeri bulunan işverenlerin bu yılın ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin "SGK Bildirimleri" kısmının 15 Aralık'a kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının da 29 Aralık'a kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber