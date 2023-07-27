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Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı, Valilik açıklama yaptı

Kilis'te bir kısmı yıkılan metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 21:51, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 21:53
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Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı, Valilik açıklama yaptı

Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan etrafı çevrili metruk binanın bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkazda kalan Mehmet Şükrü Akalar'ı çıkardı.

Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Akalar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki ekipler, enkazda kalan başka kimse olup olmadığını da kontrol etti.

Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Polis, olay yerindeki Akalar'ın 3 yaşlarındaki oğlu Efe'yle yakından ilgilendi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem öncesi metruk halde bulunan etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılan binaya Mehmet Şükrü Akalar'ın hurda demir toplamak için girdiği ve akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine göçük altında kaldığı belirtildi.

Akalar'ın tedavisinin devam edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü Akalar'a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü Akalar'ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır."

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