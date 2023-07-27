Elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

Akıma kapılan ve ağır yaralanan Yunus Emre T. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yaptığı incelemede Nezahat T. ve kızı Ceylin T'nin olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nezahat T, buradaki sulama kanalından su çekmek için elektrikli pompayı kullandı. Bu esnada Nezahat T, kızı Ceylin T. ve oğlu Yusuf Emre T. elektrik akımına kapıldı.

Alınan bilgiye göre, anne Nezahat T. (45), kızı Ceylin T. (18) ve 10 yaşındaki oğlu Yusuf Emre T. Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkiindeki bahçelerine gitti.

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