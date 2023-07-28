Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı
Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 00:13
ATAMA KARARI
1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Emrah ŞENER,
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,
- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,
- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,
- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır.
27 Temmuz 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI