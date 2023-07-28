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Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 00:13
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Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı

ATAMA KARARI

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır.

27 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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