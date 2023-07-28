SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği ise, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 08:14, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 09:48
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını belirledi.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.

ALAN MI ÖDEYECEK SATAN MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

Örnek 1: (A), adına kayıt ve tescilli otomobilini 15/5/2023 tarihinde (B)'ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV'nin mükellefi olacaktır.

Örnek 2: (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21/8/2023 tarihinde (D)'ye devretmiştir. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV'nin mükellefi olmayacaktır.

İKİNCİ 6 AYDA ALAN YARIM MI ÖDEYECEK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

Örnek 1: (A), yıllık motorlu taşıtlar vergisi tutarı 1.626 TL olan adına kayıt ve tescilli otomobilini 3/7/2023 tarihinde (B)'ye satmıştır. Kanunun yayım tarihi itibarıyla bu taşıt (B) adına kayıt ve tescilli olduğundan söz konusu taşıta yıllık olarak tahakkuk ettirilen 1.626 TL'nin tamamı kadar ek MTV (B) adına tahakkuk edecektir. Bu verginin ilk taksitinin Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Örnek 2: 9/9/2023 tarihinde ilk defa (A) adına kayıt ve tescil edilmiş otomobil cinsi taşıta 2023 yılının ikinci altı aylık dönemine isabet eden 1.272,5 TL tutarında motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bu durumda, (A) adına bu tutar kadar (1.272,5 TL) ek MTV tahakkuk ettirilecek olup, bu vergi motorlu taşıtlar vergisiyle birlikte peşin olarak ödenecektir.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ için tıklayınız...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber