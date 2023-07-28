3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!

Kamu daha çok kemer sıkacak. İsrafa yol açan politikalara izin verilmeyecek. Bireysel harcamalar sınırlandırılacak.

İSRAFA HAYIR DENİLECEK

Eylül ayında açıklanması beklenen yeni Orta Vadali Planın çerçevesi belli oldu. Kamu daha çok tasarruf yapacak. Zorunlu olmayan hiçbir harcamaya izin verilmeyecek. Yeni dönemin sloganı 'İsrafa hayır, verimliğe evet' olacak. Vatandaşı tasarrufa yönlendirecek adımlar atılacak. Bireysel tüketimi artıracak kredilere sınırlama sürecek.

KÖRFEZ'DEN 'TEMİZ' YATIRIM

İsdihdama dayalı krediler, ihracat kredileri ve deprem bölgesini ayağa kaldıracak faaliyetler için kullanılacak. kredilerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Körfez sermayesi ilk aşamada fon olarak gelecek. Kısa, orta ve uzun vadede kalıcı yatırımlar olacak. Güneş, rüzgar ve HES'lere Körfez'den yatırım yapılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU